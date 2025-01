Les importacions sumen 1.838 milions durant el 2024 amb un descens del 0,4%

Un camió de mercaderies entrant per la frontera amb EspanyaFernando Galindo

Andorra la Vella

Andorra ha importat mercaderies per valor de 1.838,48 milions d'euros al llarg de l'any passat, el que representa un petit descens del 0,4% respecte als 1.845,71 milions del 2023, segons les dades de comerç internacional publicades per Estadística. La variació puja un 1% si no es té en compte la compra d'energia a l'exterior. L'any passat ha acabat amb un increment mensual del 6,7% al desembre, quan l'entrada de mercaderia ha ascendit a 163,15 milions pels 153 milions de l'últim mes del 2023.

L'informe indica que les importacions del 2024 que més han augmentat per percentatge i valor absolut han estat transport, amb un 10%, 29 milions més; farmàcia-perfumeria, amb un 6%; alimentació un 3,2%, que es concreta en 8,4 milions de pujada, i joieria 10,8%, que correspon a 6,6 milions més. Els registres negatius respecte al 2023 s'han donat en les partides d'energia, amb un 14,8%, quasi 24 milions de baixada; electrònica, amb un 12,8%; vestit i calçat, amb un 6,5% menys i industrial, que cau un 3,8%. En el cas del mes de desembre s'ha registrat un creixement del grup de joieria del 91,7%, de farmàcia-perfumeria, amb un 24,8%; i d'alimentació, amb un 7,8%. I han baixat electrònica, transport i energia.

El que ha anat a la baixa de manera general durant l'any passat han estat les exportacions. Estadística assenyala que el valor total s'ha reduït 17,3% en comparació amb el 2023 en sumar 195,54 milions, pels 236,37 dels dotze mesos anteriors. Les vendes a l'exterior han pujat en alimentació, joieria i electrònica i han caigut en el capítol diversos, en begudes i tabac i en el sector industrial. L'evolució del desembre ha estat a l'alça amb un 39,3% de pujada del valor de les exportacions que es concreta en 15,74 milions i el mateix mes del 2023 es va arribar a 11,3 milions. L'augment més destacat ha estat el de joieria i electrònica, i a la baixa sobresurten begudes i tabac i alimentació.