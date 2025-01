L'entrada de carburants s'enfila fins a 14,54 milions de litres

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La importació de carburants durant el mes de desembre ha estat de 14,54 milions de litres, fet que suposa un creixement de l'1,9% respecte al mateix període de l'any 2023, segons les dades d'Estadística. Entrant al detall, la gasolina sense plom i el fuel domèstic presenten un creixement del 6,5% i el 2,2%, respectivament, mentre que el gasoil de locomoció, decreix en un 0,7%, respecte al mateix mes de l'any anterior.

Pel que fa al mes de novembre de l'any 2024, la variació mensual positiva ha estat del 24%. En aquest sentit, s'han registrat augments en tots els carburants; un 52,4% per al fuel domèstic, un 13,2% per al gasoil de locomoció i un 11,8% per la gasolina sense plom.

Durant el 2024, és a dir, de gener a desembre, la importació total de carburants ha estat de 157,07 milions de litres, xifra que suposa un descens de l'1,1, en comparació amb els 158,79 milions de litres que van entrar al Principat durant tot el 2023. La gasolina sense plom creix un 5,3%, mentre que el gasoil de locomoció i el fuel domèstic presenten un descens del 3,5% i de l'1,8%, respectivament.