Interior assegura que l’acord d’associació no dispararà el creixement demogràfic

La ministra d’Interior i Justícia, Ester Molné, ha assegurat aquest tarda al Consell General que una eventual aplicació de l’acord d’associació no dispararà de manera desproporcionada el creixement demogràfic del Principat. Molné, en resposta a una pregunta del conseller de Concòrdia Cerni Escalé sobre el futur model migratori del Govern, ha dit que el model actual de l’executiu s’inscriu en la “sostenibilitat demogràfica” tenint en compte les polítiques impulsades, que busquen “equilibris subtils, però necessaris”. A més, Molné ha destacat les noves mesures de control de la pressió demogràfica incloses en la llei òmnibus (en tràmit parlamentari), com ara l’eliminació dels permisos de treballadors desplaçats o les sancions per evitar el reagrupament irregular.

Molné ha manifestat que l’acord permetrà “mantenir el control migratori” i que el pacte inclou “clàusules de salvaguarda” (suspensió de la lliure circulació de persones) en casos de saturació dels serveis públics o augment acusat de l’atur. La ministra, a més, ha afegit que “necessitem mà d’obra” perquè “les empreses del país són una de les nostres riqueses”. “L’acord d’associació no suposarà canvis rellevant”, ha resumit.