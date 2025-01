Història científica

Andorra ha fet un pas històric en el món científic amb la participació en la publicació del genoma complet de la papallona Lycaena helle, coneguda com a coure violeta. Aquesta espècie, catalogada com amenaçada en l’àmbit mundial, compta amb dues poblacions conegudes a la península Ibèrica, una de les quals es troba al Principat. Es calcula que la població andorrana d’aquesta papallona es limita a només un parell de desenes d’individus, fet que subratlla la rellevància d’aquest avenç científic.

L’assemblatge complet del genoma es basa en un exemplar femella capturat a Andorra per investigadors d’Andorra Recerca + Innovació (AR+I). Aquesta investigació no tan sols aporta un coneixement crucial per a la conservació d’aquesta espècie, sinó que també destaca per un assoliment lingüístic. És la primera vegada que tant la introducció com el resum d’un article científic de seqüenciació genòmica es publiquen en català. Això ha estat possible gràcies al fet que el català és la llengua vehicular de totes les institucions que han participat en el projecte, marcant un precedent en l’àmbit acadèmic internacional.

El treball es va desenvolupar dins del marc de l’Earth Biogenome Project, una iniciativa destinada a catalogar els genomes d’espècies eucariotes. A escala local, aquesta fita forma part del Catalan Biogenome Project (CBP), una col·laboració que inclou entitats com el Centre de Regulació Genòmica (CRG), el Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG) i Andorra Recerca + Innovació, amb el suport de l’European Reference Genome Atlas (ERGA). La contribució andorrana ha estat essencial tant per al treball de camp com per a l’aplicació de metodologies avançades per garantir la qualitat de les dades obtingudes.

En aquest estudi s’ha utilitzat la seqüenciació d’RNA amb metodologies de lectura llarga, basant-se en mostres d’ala i pota del mateix individu utilitzat per al genoma. A més, s’ha completat una anotació gènica que ha identificat 20.122 gens codificadors de proteïnes, i s’ha generat l’assemblatge del genoma mitocondrial, de 15,5 kilobases. Aquests resultats aporten informació valuosa sobre l’estructura genètica de l’espècie i les seves capacitats d’adaptació al canvi global.

La seqüenciació del genoma de Lycaena helle té implicacions científiques significatives, ja que proporciona eines per entendre els mecanismes d’adaptació d’aquesta espècie i facilita les estratègies de conservació. A més, el projecte reforça el lideratge d’Andorra en el camp de la recerca científica a la regió dels Països Catalans i en l’àmbit internacional. Aquest assoliment evidencia el compromís del país amb la preservació del patrimoni natural i cultural, així com amb la promoció de la llengua catalana en contextos acadèmics d’alt nivell.