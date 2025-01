Govern es compromet a acabar la negociació per la graella salarial aquest curs

Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La reunió entre el Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP) i els ministeris d’Educació i Funció Pública ha servit als mestres per obtindre un full de ruta amb dates marcades per respondre a les seves demandes. Els ministres Ladislau Baró i Trini Marín s'han compromés amb el SEP a marcar un termini “entre el febrer i el juny” per instaurar taules de negociació per tractar la política retributiva i la carrera professional del cos especial. D’altra banda, també han apuntat que el 15 de febrer a molt tardar els professors tindran enllestit l’estudi sobre la seva situació econòmica, un text que la resta de cossos uniformats rebrà el pròxim dia 29.

Un calendari definit és un principi, però Esteves ha reiterat que el que demanen és “prioritat en treballar els projectes que afecten educació” per resoldre un problema “sistèmic” que plana sobre el cos de docents. “Tenim una manca de professors, mestres i personal important i si no es prioritza la política retributiva dels projectes que portem anys reivindicant estem veient que amb les jubilacions que venen no tindrem prou personal l’any que ve per suplir les baixes”, ha lamentat Esteves.