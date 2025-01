Formació sobre l'expedient electrònic per al personal de la Justícia

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El personal de l'administració de la Justícia s'ha format aquesta setmana sobre l'entrada en vigor de l'expedient judicial electrònic (EJE), previst pel proper 3 de febrer, en sessions informatives impartides pel magistrat Jaume Tor. Les sessions es van iniciar dilluns i eren obligatòries per a oficials i administratius, però també estaven obertes a magistrats, batlles, fiscals, secretaris Judicials i Nuncis, segons ha anunciat aquest matí el Consell Superior de la Justícia (CSJ).

L'entitat destaca que des de fa tres anys s'estan impulsant un seguit d'accions preparatòries -formatives i pràctiques- perquè quant es comenci a aplicar la normativa "es pugui fer la gestió telemàtica integral dels expedients judicials per part dels diferents òrgans judicials, de la Fiscalia, dels intervinents a través dels seus representants i de qualsevol altra persona física o jurídica que pugui intervenir en el procés". El Consell Superior explica que per això la seu electrònica inclou el Portal de Serveis al Professional (PSP) que ja s'ha posat a disposició de diverses entitats i organismes col·laboradors de la Justícia, amb els quals ja fa temps que s'estan fent les primeres accions. El passat 16 de desembre es va iniciar el període de proves per identificar i resoldre les possibles incidències derivades del nou sistema, "per tal que el seu impacte, un cop entri en vigor, sigui el més reduït possible", assenyala en un comunicat.

Els darrers mesos s'ha implementat el PSP a la CASS, al SAAS, a l'Autoritat Financera Andorrana (AFA), l'AREB, a l'Andorran Banking (ABA), i de manera individual a les diferents entitats bancàries del país, exposa el CSJ. I afegeix que s'han fet sessions informatives a advocats i procuradors i s'ha compartit l'eina amb diferents àrees de la policia, el Registre Civil i el centre penitenciari, amb el ministeri d'Exteriors, amb el Tribunal Constitucional, Tribunal de Comptes, Cambra de Notaris, la Cambra dels Saigs, així com Andorra Telecom i FEDA.

El CSJ indica que el desplegament de la seu judicial electrònica s'ha preparat perquè de manera gradual els professionals puguin anar adquirint els coneixements, preparant-ne l'equipament, provant les connexions i finalment, perquè obtinguin el suport necessari que els faciliti l'accés a l'EJE. I assenyala que durant els darrers mesos s'ha impartit una altra ronda de formacions i acompanyament presencial al personal de la resta d'ens que s'integraran en la tramitació electrònica via PSP.

Les següents sessions formatives pel personal de l'administració de Justícia, seran de caràcter pràctic i es faran els dies 29, 30 i 31 de gener, i s'ha obert un canal de suport adreçat a advocats i procuradors per resoldre les possibles incidències d'accés abans del 3 de febrer.