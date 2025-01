Els fisioterapeutes elaboraran un cens per avaluar el sector

El Col·legi de Fisioterapeutes impulsa la creació d’un cens de professionals per poder avaluar les mancances del sector. Així ho va comunicar ahir el portaveu del col·legi, Theo Rogue, al Diari. Rogue, que lidera la nova junta (en què no repeteix cap integrant de l’anterior), va assenyalar que s’està treballant en un recompte dels fisioterapeutes que exerceixen al país per tenir clara quina és la bossa real i actual de professionals. Disposar d’un “cens exacte” permetrà fer una “avaluació concreta” del sector i “determinar si falten mans i, si és així, en quins àmbits clínics”.

Paral·lelament, la nova junta del col·legi ha començat a treballar amb el Govern per redreçar les reclamacions que ja va exposar l’anterior. Així, dilluns passat Rogue i el nou equip de representants van reunir-se amb el cap de Govern, la ministra de Salut i altres autoritats per mantenir un primer contacte. El president del col·legi va manifestar la “bona entesa” entre les dues parts. Aquesta primera reunió també va servir per programar-ne d’altres: “L’objectiu és poder treballar i avançar. Entendre’ns.” Una altra trobada que la junta ha de tenir pròximament és la que s’espera tancar amb la CASS. Tant davant de Govern com davant de la CASS, els fisioterapeutes reclamen mesures per reduir les llistes d’espera (es tracta d’una disciplina en què la demora en la programació de visites és acusada), més facilitats per incorporar nous professionals o un possible augment de les tarifes (tot i que, segons Rogue, aquest punt s’ha de tractar amb “el conjunt de fisioterapeutes” i veure també quina és la posició de la CASS; les tarifes van augmentar fa dos anys).

Pel que fa a la saturació de les llistes d’espera, Rogue va voler aclarir que aquest fet no implica un empitjorament de la qualitat del servei: “Que hi hagi escassetat de fisioterapeutes no significa que es treballi pitjor. El que pot passar és que hi hagi més necessitat, més pressió, i, per tant, intenció de fer més pacients.” Es vol evitar, però, que a la llarga la qualitat es vegi veritablement afectada.

Un cop negociades les reclamacions, la junta –va explicar Rogue– exposarà el resultat de tots els punts al conjunt de col·legiats i es votarà la integració al pacte nacional de salut. “Estic convençut que avançarem”, va manifestar el president.