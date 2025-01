Controlat un camió a Civís amb mil litres d’alcohol de contraban

La guàrdia civil va comissar 1.274,80 litres de begudes alcohòliques de diverses marques en un operatiu el 10 de gener passat, quan agents del cos van interceptar un camió amb matrícula francesa en un camí forestal del nucli de Civís, a tocar de la frontera hispanoandorrana. El conductor, de nacionalitat gal·la, intentava evitar el control duaner amb un carregament de contraban que està valorat en 20.526 euros.

Segons la informació facilitada pel cos espanyol, el control es va produir pels volts de les deu de la nit. Els agents que van intervenir-hi van aturar el vehicle i després d’identificar el conductor i únic ocupant, se li va demanar explícitament si transportava mercaderia procedent d’Andorra. L’home ho va negar, però la resposta no va convèncer els agents, que li van demanar que obrís la caixa del vehicle per comprovar-ho. I van constatar que contràriament al que havia dit transportava “multitud de caixes de begudes alcohòliques de diferents tipus i marques” procedents del Principat i que sumen els 1.274,80 litres esmentats abans. La guàrdia civil va comissar tota la mercaderia –que ha quedat dipositada a la duana de la Farga de Moles, a disposició de l’administrador de la mateixa– i va aixecar una acta per infracció per contraban, tipificada a la llei espanyola de repressió del contraban.