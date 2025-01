La Cambra de Comerç organitza una jornada d'IA per a les empreses

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Cambra de Comerç organitzarà, per primera vegada, una jornada d'Intel·ligència Artificial (IA) adreçada al teixit empresarial del Principat. L'esdeveniment tindrà lloc el dilluns 27 de gener, a l'Art Hotel d'Andorra la Vella, amb l'objectiu d'impulsar "la competitivitat empresarial, mostrant com la IA pot ser un motor de transformació i futur per a les empreses".

L'acte comptarà amb diversos actes i conferències, amb especial èmfasi en l'elevator pitch, on diverses empreses especialitzades presentaran solucions d'IA aplicades a processos empresarials. La benvinguda de la jornada anirà a càrrec de la ministra Conxita Marxol, i la cloenda, la realitzarà el secretari d'estat de Transformació Digital, Marc Rossell.