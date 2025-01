Bolaños nomena Andorra per limitar l’acusació popular

El ministre espanyol de Justícia, Félix Bolaños, va defensar ahir la proposta del PSOE per limitar les acusacions populars en assenyalar que en aquest moment és “una fira d’ultres” i va subratllar que aquesta reforma va en línia amb la posició dels principals òrgans judicials del país, el Tribunal Suprem, el Consell General del Poder Judicial i el Tribunal Constitucional. Per sustentar els seus arguments va fer al·lusió al model andorrà, replicant la denúncia del PP davant de la Comissió Europea de la proposició del PSOE. “M’agradaria veure la cara que posaran els nostres socis europeus perquè l’acusació popular no existeix a cap país d’Europa, només a Espanya i a Andorra”, va apuntar.

Al parer del titular espanyol de Justícia, en aquest moment hi ha “una majoria d’ultres amb ganes de publicitar-se” i, per tant, va afegir, és “imprescindible regular l’acusació popular per evitar que “perverteixin completament aquesta figura que hi ha al nostre dret”.

El Codi de Procediment Penal andorrà assenyala que “la constitució en acusació particular pot produir-se en qualsevol moment de la instrucció de la causa fins que no s’hagi dictat aute de conclusió del sumari. Les associacions i les corporacions legalment constituïdes poden exercir les accions penals i civils per a la defensa dels interessos col·lectius que representen”.