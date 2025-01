Les guàrdies dels metges de capçalera eviten el col·lapse

L’obertura continuada del servei de permanències mèdiques de l’hospital (PME) durant el període festiu de Nadal (del 25 de desembre al 6 de gener) va permetre descongestionar l’activitat del servei d’urgències. Així ho va comunicar ahir el ministeri de Salut, que va emetre “una valoració positiva” de la decisió de mantenir obertes les permanències mèdiques en aquest interval de tretze dies, sumant dies festius i dies feiners, fet que no s’havia donat abans (fins ara, les PME només restaven obertes durant les jornades de festa). El servei, molt marcat per l’estacionalitat, implica la coordinació del ministeri, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) i el Col·legi de Metges d’Andorra.

Així, l’ampliació dels dies d’obertura de les permanències mèdiques va possibilitar, per una banda, “l’accés a l’atenció primària de la ciutadania durant les festes de Nadal” i, per l’altra, el desembús del servei d’urgències de l’hospital, ja que “els casos menys complexos van poder ser derivats al servei complementari”. Cal tenir en compte que durant el període nadalenc es va viure una punta turística important, tal com indiquen les dades facilitades per Salut. En aquest sentit, el dia de més afluència al servei de permanències mèdiques va ser el 28 de desembre, amb un total de 63 visites, de les quals cinc van ser casos derivats d’urgències, que aquell dia va atendre 179 persones (sense comptar transferències). El dia de més activitat a urgències, però, va ser el 27 de desembre (185 atencions, sense que cap fos derivada a permanències mèdiques). El servei complementari també rep visites derivades del 116, però amb molt poca freqüència. Si es tenen en compte les dades absolutes, el total d’usuaris a permanències mèdiques va ser de 576 (434 directes, 139 transferits d’urgències i tres derivats des del 116), amb una mitjana de 30-45 pacients diaris. L’afluència a urgències (sense comptar les derivacions a PME) suma un total de 2.145 atencions (amb pics de 185, 182 o 181 visites i jornades d’activitat més moderada, com va ser el cas del dia de Nadal, en què es van registrar 112 pacients).

TEMPS PER CONSOLIDAR

La decisió d’obrir de manera prolongada les permanències mèdiques es va prendre per “evitar que les consultes mèdiques sumessin més dies tancades, ja que els dies festius van caure entre setmana”, va explicar Albert Dorca, president del Col·legi de Metges d’Andorra, aquesta setmana al Diari. Dorca va apuntar, a més, que la fórmula d’aquest servei complementari és “bona” i cal donar temps als usuaris per familiaritzar-s’hi: “Aquest Nadal han arribat pacients a la consulta que no sabien que existia aquest servei, tot i que podem dir que cada cop és més conegut.”

Malgrat tot, l’ampliació de les permanències mèdiques en dies no festius ha estat “una qüestió puntual”, ja que fa setmanes que va quedar descartada la possibilitat d’implantar aquestes guàrdies entre setmana. L’aposta del SAAS, el ministeri i els professionals mèdics és la derivació inversa –atenció garantida en 48 hores– per procurar que vagin a la baixa els usuaris que es presenten a les urgències hospitalàries amb una patologia lleu. Les xifres, però, de pacients que accepten aquesta derivació encara són modestes (un 7%, segons la darrera dada facilitada pel SAAS). Dorca defensa que cal “rodatge” per apuntalar el servei.

Les patologies que van predominar entre els usuaris que van ser atesos al servei d’urgències i al de permanències mèdiques durant el període de Nadal van ser les infeccions respiratòries agudes i els casos de grip. Pel que fa a dades actualitzades, la incidència d’infeccions respiratòries agudes durant la segona setmana de l’any (del 6 al 12 de gener) va ser de 390,13 casos per 100.000 habitants (amb una afectació especial entre la població de 0 a 4 anys). Quant a la grip, la incidència en aquest mateix període va ser 163,34 casos per 100.000 habitants.