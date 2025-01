Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) demana una millor coordinació entre els actors sanitaris per desenvolupar els indicadors de salut. Així es desprèn de l'informe d'impacte dels països de l'OMS publicat aquest matí, on l'organisme destaca la implementació del sistema d'historials mèdics electrònics que funciona des del 2019 i que, segons l'organització, "ha permès millorar la coordinació sanitària del país i l'ús de dades per prendre decisions basades en evidències", i va ser "molt important per compartir informació entre els professionals durant la covid". L'OMS assegura que l'eina "proporciona una metodologia clara i objectiva per analitzar els problemes actuals". Segons la ministra de Salut, Helena Mas, “La coordinació entre els professionals és la base d’un sistema sanitari de qualitat i eficient”.

Andorra també ha "desenvolupat més de 200 indicadors que exerceixen un paper crucial en la informació de les decisions polítiques i garanteixen que els serveis sanitaris responguin a les necessitats de la població", destaca l'informe.