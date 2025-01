L’Associació Contra el Càncer demana una atenció igualitària

El president de l’Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca), Josep Manel Saravia, veu desequilibris en el full de ruta del servei oncològic del SAAS. Per una banda, valora “molt positivament” els últims passos conjunts del ministeri i la parapública sanitària: la posada en marxa de la unitat de patologia mamària i la projecció d’un servei oncològic millorat i integrat en una única planta. “Seria impossible valorar de forma negativa una activitat que es fa amb la bona intenció d’oferir a Andorra un servei que actualment s’ha de donar a fora”, va apuntar ahir amb referència a la unitat de mama.

“No tirar endavant la unitat de radioteràpia és una decisió política”

Josep Manel Saravia, President d’Assandca



D’altra banda, però, Saravia considera que els beneficis en la qualitat de vida dels pacients que hagin de tractar-se al nou servei també són els que busca l’associació per als malalts que han de seguir tractaments de radioteràpia i no poden ser atesos al país per la falta d’una unitat especialitzada. “No tirar endavant la unitat de radioteràpia és una decisió política. No es veuen capaços de muntar-la”, va declarar Saravia, que ha mantingut converses amb l’Institut Català d’Oncologia i sosté que el centre “està disposat a ajudar el país” perquè “podem trobar unitats de radioteràpia en poblacions de 30.000 habitants, com Tortosa”. “El doctor Espinosa [el cirurgià especialitzat en càncer de pit que atendrà i operarà a Andorra] va parlar de les millores que tindran els pacients de càncer de mama, que són, justament, els mateixos avantatges que reclamem per muntar la unitat de radioteràpia”.

Una alta reclamació reiterada en el temps per part d’Assandca és la de disposar d’estadístiques que detallin la incidència del càncer a Andorra: “Cal tenir una estadística poblacional i no tan sols hospitalària.”