L'AQUA demana millorar els plantejaments lingüístics en les universitats

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari d'Andorra (AQUA) ha fet públic aquest dimecres un informe que subratlla la necessitat d'adequar els plantejaments lingüístics en les titulacions estatals de bàtxelor i màster amb l'objectiu de garantir l'assoliment de la competència transversal 1. Una competència que, tal com s'indica en el mateix text, és clau perquè els estudiants puguin comunicar-se eficaçment en diferents llengües i contextos, especialment en un món globalitzat i multilingüe.

De fet, l'informe, que està estructurat en quatre punts, inclou al final una sèrie de recomanacions per a la millora contínua dels plantejaments lingüístics. Entre elles, destaca la necessitat d'implementar almenys 12 ECTS d’una llengua diferent de la vehicular, ja sigui mitjançant unitats d’ensenyament o parts d’aquestes. A més, l'anàlisi també recomana aplicar un nivell d’accés mínim de B2 per a les llengües vehiculars i B1 per a les no vehiculars, amb la possibilitat d’elevar aquests nivells segons els requeriments dels estudis. Finalment, el document recomana adaptar els plans d’estudis a les necessitats canviants del mercat laboral i la societat, amb l’objectiu de garantir que els graduats tinguin un alt nivell de competència lingüística en contextos internacionals.

L'informe també exposa els plantejaments lingüístics dels plans d’estudis actuals de la Universitat d’Andorra, la Universitas Europea IMF, la Universitat Carlemany i la UNIPRO Universitat Digital. Així doncs, a la Universitat d’Andorra (UdA), el català és l’idioma vehicular principal, però s’incorpora també l’anglès per garantir la competència transversal 1. Els estudiants ingressen amb un nivell mínim B1 d’anglès, que poden millorar al llarg de la titulació, i màsters com el 'màster en dret' o el 'màster en analítica de dades' permeten redactar i defensar treballs finals tant en català com en anglès, mentre que el bàtxelor en administració d’empreses inclou seminaris i crèdits en anglès per assolir un nivell B2.

A la Universitat Europea IMF (eUniv), es pot escollir entre català, anglès o castellà com a llengua vehicular, i es recomana tenir un nivell B2 del MCERL a l’idioma escollit. Els recursos i activitats formatives es troben disponibles en català, anglès i castellà, i els professors acrediten competència en aquestes tres llengües. Per exemple, el màster en criminologia realitza activitats en anglès, mentre que el bàtxelor en enginyeria d’organització industrial promou l’ús d’anglès per a la competència transversal 1.

Per altra banda, a la Universitat Carlemany (UCMA), el castellà és l’idioma predominant, però també s’utilitza l’anglès per a recerca i comunicació internacional. El bàtxelor en ciències ambientals requereix l’ús d’anglès per llegir documents, mentre que el màster en administració d’empreses ofereix crèdits en anglès amb recomanació de mínim B1 d’aquesta llengua. Finalment, a la UNIPRO Universitat Digital Europea, l’ensenyament es pot dividir entre castellà i anglès en alguns plans, i els estudiants necessiten un mínim B1 en anglès per seguir les unitats d’ensenyament en aquest idioma. Per exemple, el bàtxelor en nutrició humana i dietètica realitza algunes unitats en anglès per potenciar el domini del segon idioma.