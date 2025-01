La guàrdia civil comissa més de 1.000 litres d'alcohol en un camió procedent d'Andorra

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

1.274,80 litres de begudes alcohòliques, de diferents marques, va comissar la guàrdia civil de Lleida en un camió procedent d'Andorra . La intervenció es va produir sobre les 22:00 hores del 10 de gener a un camí forestal a Civis, quan els efectius del cos espanyol van identificar el camió amb matrícula francesa. El conductor, d'origen francès, va negar portar cap tipus de mercaderia procedent del Principat, però els agents van realitzar una primera inspecció sota la sospita que l'home mentia. Quan van obrir la caixa del camió es van trobar amb multitud de caixes amb begudes alcohòliques per valor de 20.526 euros, per la qual cosa es va aixecar acta per contraban.