Govern crea bàtxelors en història, economia i recursos humans

Govern ha donat llum verda, aquest dimecres al Consell de Ministres, a la creació dels nous bàtxelors en història, economia i recursos humans, a proposta del ministre d'Educació, Ladislau Baró. Una iniciativa que s'ha engegat a instància de la sol·licitud de la Universitat Carlemany, que vol afegir-los a la seva oferta formativa. Les característiques de cadascuna de les titulacions s'hauran d'incloure en els plans d'estudis de les universitats que vulguin impartir-les, i el Govern les haurà de validar.

El bàtxelor en història permetrà exercir tasques relacionades amb la gestió cultural, la documentació històrica o el món editorial, entre d'altres. Aquells que cursin la titulació en economia adquiriran capacitats per treballar en àmbits com la consultoria i l'assessorament econòmic o el sector bancari, entre altres relacionats amb aquest món. Pel que fa al bàtxelor en recursos humans permetrà als titulats ocupar càrrecs tècnics en la gestió de persones; com la selecció, l'avaluació o el desenvolupament de persones, entre d'altres.

250.000 euros en ajusts culturals

L'executiu repartirà 250.000 euros en subvencions culturals el 2025, la qual cosa suposa un increment de 50.000 euros més respecte a l'any 2024. Al mateix temps, s'ha aprovat l'obertura de la convocatòria per rebre els ajuts, pensats perquè el teixit cultural pugui "impulsar i emprendre projectes per seguir dinamitzant el sector". Dilluns 20 de gener s'ha previst una sessió informativa a la seu del Ministeri de Cultura, a partir de les 18:30 hores, per resoldre dubtes. Els interessats tenen fins al 14 de febrer del 2025 per presentar les sol·licituds.