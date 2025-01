Elsa Puig, nova presidenta de la Sala Administrativa del TSJ

Nomenament d'Elsa Puig com a presidenta de la sala administrativa del Tribunal SuperiorCSJ

La magistrada Elsa Puig ha estat nomenada com a presidenta de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, pel Consell Superior de la Justícia. Al mateix temps, el CSJ ha renovat Joaquim Borrell com a Inspector del Servei d0Inspecció de l'Administració de Justícia per una durada de tres anys, a partir del 23 de gener del 2025.