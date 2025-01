Els geòlegs urgeixen a millorar les eines de protecció enfront de catàstrofes naturals

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Valentí Turu, president del Col·legi de Geòlegs d’Andorra, assegura que el país disposa d’infraestructures més sòlides que les existents el 1982 (any en què es van viure greus riuades) per evitar els efectes adversos d’un fenomen natural extrem, però alerta que l’eficiència total d’aquestes infraestructures no està del tot garantida: “És molt possible que hi hagi punts que encara cal resoldre”. Dues línies de millora apuntades per Turu són el sistema d’alerta davant d’un risc natural i la formació de la població per saber protegir-se adequadament. Turu, que ha comparegut aquesta tarda a la Comissió d’estudi per assegurar un creixement sostenible, ha manifestat també que l’ampliació de la massa forestal per la manca de gestió dels boscos redueix els recursos hídrics disponibles. El president del Col·legi de Geòlegs ha demanat igualment la creació d’un organisme que estudiï la cartografia del Principat, ja que actualment detecta “disgregació” entre els grups de recerca de la matèria.