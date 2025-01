Concòrdia pregunta pel model migratori i els avenços en el pacte d'Estat de salut

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Concòrdia ha entrat tres preguntes urgents per a la sessió de control al Govern de demà. El president del grup parlamentari, Cerni Escalé, demana pel model migratori que l'executiu contempla per Andorra, argumentant que l'acord d'associació amb la Unió Europea preveu canvis en aquest àmbit, com el fet que no es demanarà un requisit d'inversió als residents passius. En l'àmbit sanitari, la presidenta suplent, Núria Segués, vol conèixer els avenços que s'han fet en el pacte d'Estat de salut, mentre que la consellera general, Maria Àngels Aché, pregunta pels motius que estan retardant l'elaboració dels plans i reglaments pendents de desplegar de la Llei qualificada de protecció civil.