Canvis a la Llei de la justícia per crear la figura del magistrat substitut

El Consell General ha publicat els informes del projecte de llei que introdueix reformes en el sistema judicial. L’objectiu és adaptar la justícia a les necessitats actuals, fent front a l’increment del volum de casos i a la seva creixent complexitat. Els canvis abracen àmbits com ara la digitalització, l’actualització de sancions i la millora de la funcionalitat dels tribunals.

Entre els principals canvis destaca la creació de la figura del magistrat substitut, que permetria garantir la continuïtat del Tribunal de Corts i del Superior en situacions d’incapacitat temporal, recusacions o incompatibilitats dels magistrats titulars. Aquesta mesura es planteja com una solució per evitar la paralització dels processos judicials i garantir una administració més eficient.

Pel que fa a l’àmbit penal, el projecte introdueix la prohibició de conduir vehicles com una nova pena principal. Aquesta sanció, que s’aplicaria tant a delictes menors com majors, està dissenyada específicament per abordar conductes greus relacionades amb la seguretat viària, com ara la conducció temerària o sota els efectes de l’alcohol o drogues. La prohibició podrà imposar-se amb durades de fins a sis anys, segons la gravetat del delicte. A més, el temps de retirada del carnet durant el procés judicial comptarà com a part de la pena final, per garantir una aplicació proporcional i justa d’aquesta mesura.

Un altre canvi rellevant és la revisió de les causes d’abstenció i recusació. D’acord amb el projecte, els magistrats i batlles que hagin intervingut en qüestions incidentals, mesures cautelars o garanties processals podran continuar participant en el litigi principal, sempre que aquestes intervencions no hagin prejutjat el fons del cas. Aquesta modificació busca reforçar l’eficiència del sistema sense comprometre la imparcialitat.

També s’estableixen mesures per avançar en la digitalització de l’administració de Justícia, amb protocols per a la presentació d’escrits i proves de forma electrònica. Tot i això, es preveuen excepcions per a materials que no es puguin digitalitzar, que hauran de ser lliurats físicament.

Altres aspectes destacats inclouen un mecanisme de substitució per al fiscal general en cas d’absència o impossibilitat, assegurant així la continuïtat del Ministeri Fiscal, i l’establiment de garanties addicionals per protegir testimonis vulnerables, com ara menors o persones amb discapacitat. En aquests casos, es garantirà que les declaracions es facin a través d’equips psicosocials i sense confrontació directa amb l’acusat.