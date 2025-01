AR+I participa en la publicació del genoma complert d’una papallona amenaçada d’extició

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Investigadors d'Andorra i Barcelona han aconseguit que des del passat divendres consti publicat en obert a l'àmbit científico-acadèmic l'assemblatge complert del genoma de la papallona 'coure violeta' (Lycaena helle), una espècie amenaçada a nivell mundial i de la qual només es coneixen dues poblacions a la península Ibèrica, una d'elles a Andorra. Es calcula que la població andorrana de L. helle és només d'un parell de desenes d'individus. La seqüència completa dels cromosomes d'aquesta espècie està basada en un espècimen femella capturat al Principat per investigadors d'Andorra Recerca + Innovació (AR+I).

A part de la importància científica, perquè la seqüenciació del genoma d'una espècie amenaçada ajudarà la seva conservació i a conèixer els seus mecanismes d'adaptació al canvi global, també destaca que aquesta és la primera espècie seqüenciada de la qual es pot consultar el resum i la introducció en català. Aquesta fita lingüística, pionera en l'àmbit científico-acadèmic, ha estat possible perquè el català és la llengua vehicular a totes les entitats que han participat en aquesta investigació.

El genoma de L. helle ha estat seqüenciat en el marc de la iniciativa catalana per l'Earth Biogenome Project, la qual té com a objectiu produir un catàleg detallat del genoma d'espècies eucariotes als Països Catalans. I ha estat possible gràcies a la col·laboració com a part de la CBP (Catalan Biogenome Project) on han treballat les entitats CRG (Centre de Regulació Genòmica), el CNAG (Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica) i Andorra Recerca Innovació (AR+I) i amb el suport d'ERGA (European Reference Genome Atlas).

Segons explica l'AR+I, en aquest estudi s'ha generat un assemblatge del genoma d'alta qualitat i s'ha dut a terme la seqüenciació d'RNA amb metodologies de lectura llarga a partir de l'ala i la pota del mateix individu utilitzat per a la seqüenciació del genoma. Els resultats d'aquesta seqüenciació han estat utilitzats per produir una anotació gènica del genoma. També s'ha realitzat l'assemblatge del genoma mitocondrial, que té una mida de 15,5 kilobases. L'anotació d'aquest assemblatge ha identificat 20.122 gens que codifiquen per a proteïnes.