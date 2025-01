Els andorrans estarien afectats per la pujada fiscal sobre immobles a Espanya

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Guillem Casal ha assegurat que "els andorrans tindrien un problema" si Espanya acaba aplicant l'augment d'un 100% dels impostos sobre la compra d'habitatges per part de ciutadans extracomunitaris no residents, que va anunciar el president espanyol, Pedro Sánchez, per evitar l'especulació. El portaveu del Govern ha valorat la mesura en la roda de premsa posterior al consell de ministres fent un exercici de "política ficció" perquè ha ressaltat que no es coneixen els detalls de l'increment que pugui estar previst en un projecte de llei o en una proposició legislativa i ha recalcat que els acords que hi ha ara amb el veí del sud no eximeixen els nacionals d'Andorra d'aquesta imposició. Casal ha detallat que el Trilateral contempla polítiques laborals, el CDI amb Espanya aborda la doble imposició, i el conveni sobre fiscalitat a l'estalvi es restringeix a aquesta matèria i, per tant, cap d'aquests tres acords amb l'Estat espanyol cobriria els andorrans per evitar que hagin d'assumir la pujada impositiva per adquirir un immoble.

Casal ha subratllat que amb l'acord d'associació els andorrans no es veurien afectats per aquest augment de la imposició perquè el Principat formaria part "del mercat interior de la Unió Europea" i no se'ls aplicarien mesures com extracomunitaris. El ministre ha insistit que si com va dir un ministre d'Afers Exteriors el Principat "continua vivint al marge del marge Andorra podria patir perquè qui vulgui adquirir una segona residència hauria de fer front a aquest increment de l'impost". I ha afegit que l'acord negociat amb Brussel·les "ens garanteix salvaguardes als andorrans" perquè la UE està adoptant mesures de protecció del mercat interior, "del club de 27 països".

El titular de Medi Ambient ha assegurat que davant escenaris com l'anunciat per Espanya que es justifica com una acció contra l'especulació immobiliària "cal plantejar-nos si Andorra ha de participar o no del mercat interior i gaudir dels beneficis dels nostres socis econòmics, socials i culturals o volem estar en una situació exògena". I ha enfatitzat que "al marge de l'acord i del mercat interior els andorrans tindrien aquesta problemàtica i d'altres" per quedar sotmesos a mesures per a ciutadans de països extracomunitaris com la prevista d'un augment substancial de la fiscalitat per l'adquisició de béns immobiliaris.