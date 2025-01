Andorra Endavant demana per la regularització de les quotes d'autònoms

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup parlamentari d'Andorra Endavant ha entrat una bateria de preguntes escrites a Govern demanant per la regularització de les quotes de cotització dels treballadors per compte propi. El partit vol saber si la CASS està implementant mecanismes per ajustar automàticament les bases de cotització d'ofici amb un creuament de dades, per, segons apunta el grup, "evitar la burocràcia de les empreses i sancions massives i reclamacions retroactives". El grup també vol saber el nombre d'empresaris afectats per aquesta situació i perquè els empresaris no van ser avisats abans amb una comunicació via carta.