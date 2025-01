Unnic arriba als 9,7milions d'ingressos durant el 2024

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Unnic Andorra ha tancat l'any 2024 amb uns ingressos de 9,7 milions d'euros, xifra que suposa un augment del 42% respecte de l'any anterior, segons han informat a través d'un comunicat. Durant el 2024, totes les àrees de negoci del complex, han registrat més de 14.000 visites, amb un total de més de 253.000 clients, fet que ha permès superar les expectatives.

Durant l'últim trimestre de l'any, el centre d'oci ha assolit la xifra dels 3 milions d'ingressos, la qual cosa suposa un augment del 15% respecte el mateix període de 2023. La xifra correspon a la suma de totes les àrees de negoci del complex, és a dir, el Restaurant Unnic, La Disco by Unnic i el Gran Casino Andorra.

Nadal i cap d'any únics

El mes de desembre ha estat el millor de tot l'any, impulsat per la campanya de Nadal, quan s'han registrat més de 30.000 visites. Les celebracions de Cap d'Any "han estat un èxit rotund", amb totes les reserves exhaurides en els sopars, que van reunir 250 persones. La Disco by Unnic va esgotar els espais VIP, amb més de mig miler d'assistents que es van reunir a la discoteca per celebrar l'arribada del nou any.

"Aquest 2024 l'esforç ha pagat la pena i s'han superat notablement les previsions. Això ens motiva i ens enforteix per encarar el 2025 amb energia i fer que les dades siguin encara millors. Amb tot, els nostres objectius principals continuen sent posicionar-nos com el centre d'oci de referència a Andorra, un espai que ajudi a desestacionalitzar el turisme i fer de la marca Unnic una icona de país, coneguda arreu", subratlla Marc Martos, conseller delegat de la companyia Jocs SA, la societat que gestiona el centre.

El Gran Casino d'Andorra aplega més de la meitat dels visitants, amb un 51% del total, dada que s'entén amb l'augment del 21% de les visites a l'oferta de joc respecte del 2023. Pel que fa al lloc d'origen d'aquests visitants, destaca l'augment del 50% dels clients francesos i portuguesos i el 25% dels espanyols. Per contra, decreixen les visites del client local.

140 nacionalitats diferents

Als taulells d'accés i registre a la zona de joc s'han acreditat persones de 140 nacionalitats diferents, dada que reforça la ràtio de noves visites que continua situant-se per sobre del 50%. En aquest sentit, José Fulgencio Cano, director del centre, explica que "és molt positiu que continuïn entrant persones per primera vegada al Gran Casino Andorra. Aquest fet, gairebé dos anys després de l'obertura, ens confirma que estem arribant al turista i ens consolida com un equipament que està en la bona direcció per convertir-se en un gran reclam turístic".

Altres espectacles celebrats al Casino d'Andorra com la Feria de Abril, l'Ibiza Vibes Experience, la Royale Experience, o els cicles de música, humor i màgia en directe, entre d'altres, també han contribuït a l'augment de la facturació amb més de 6.000 persones.

Unnic Andorra comença el 2025 amb un mes de gener amb espectacles com el Concert Tribut a Greenday (30/01), Tallers de Cocteleria (16/01) i la festa Back to the Future (16/01) a La Disco by Unnic. Tot plegat, a les portes d'un febrer que s'iniciarà amb la festa China Experience (7/2) per commemorar el nou any xinès.