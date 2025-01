Preocupació per l’amenaça de vaga de mestres

Educació veu amb “preocupació” la possible vaga del Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP), però confia que no calgui arribar a mesures extremes. Ho va manifestar el ministre d’Educació, Ladislau Baró, en declaracions prèvies a la presentació del llibre Projecte i creació de l’Escola Andorrana (1982-1997).

Baró va assegurar que les reivindicacions del sindicat són “legítimes”, però que esperen poder arribar a acords amb el SEP amb una implementació gradual de les seves reivindicacions: la graella salarial i la carrera professional. Pel que fa a la segona, Baró va explicar que encara queden certs aspectes per concretar, ja que és un tema “bastant complex”, però que fa temps que s’està treballant amb el suport tècnic d’experts catalans. La col·laboració ha permès avenços i “tenim bona part de la feina feta que hem anat explicant amb un bon nivell de consens amb el sindicat, però cal acabar d’ajustar determinades qüestions”, va afirmar el titular d’Educació.

“Potser no ens posarem d’acord amb els màxims, però creiem que podem arribar a un acord”

Ladislau Baró, Ministre d’Educació



El sindicat no comparteix aquesta visió i creu que si no es va aplicar enguany va ser per manca de valentia, però el ministre va assegurar que si no s’ha fet és perquè cal lligar-ho amb la graella salarial i preparar una aplicació esglaonada. Amb tot, Baró va aventurar que “potser no ens posarem d’acord des d’un punt de màxims, però creiem que podem arribar a un acord”.

Tot i la preocupació per una possible protesta dels docents, Baró va afirmar que “és legítim que es parli tant de vagues i mobilitzacions com de demanar reunions perquè forma part de la interlocució amb els actors socials, tot i que preferiríem que hi hagi pau dins del clima laboral dels centres”. Sigui com sigui, Baró es va comprometre a “intentar de totes les formes possibles que el nivell d’intensitat es moderi i poder convèncer el sindicat amb acords i diàleg”.

"UN PROJECTE D'IDENITAT I CIUTADANIA" SANT JULIÀ DE LÒRIA. Les exprofessores del sistema andorrà Anna Zamora i Maria Teresa Cairat van presentar ahir el llibre Projecte i creació de l’Escola Andorrana (1982-1997). Una obra que Ladislau Baró va definir com “un projecte d’identitat i ciutadania”.