El nombre de casos de grip continua el creixement exponencial

L’actualització epidemiològica de la incidència de la grip constata que l’epidèmia segueix el “creixement exponencial”, amb una afectació de 163,34 casos per cada 100.000 habitants la darrera setmana, segons la informació recollida pel ministeri de Salut. És més del doble que la setmana anterior, un fenomen que l’avaluació ministerial recorda que s’està repetint des de mitjan desembre passat. “Es pot observar que durant les darreres cinc setmanes la taxa d’incidència s’ha anat duplicant cada setmana, indicant clarament l’inici de l’epidèmia de la grip”, exposa el document, que situa el llindar epidèmic entre les setmanes 50 i 51 i, per tant, a mitjan mes passat. També continua a l’alça la declaració de virus respiratoris aguts, en aquest cas amb una taxa d’incidència bastant més elevada i que frega els 400 casos per 100.000 habitants, concretament 390,13. En aquest cas, la franja d’edat més afectada és la de nadons i infants fins a quatre anys.