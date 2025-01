Una mostra divulga la missió solidària de l’Orde de Malta

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra acull per primera vegada una exposició fotogràfica dedicada a les activitats humanitàries del Sobirà Orde de Malta. Sota el títol 900 anys sobre el terreny, al servei dels necessitats, la mostra, que es pot visitar a l’hotel Rosaleda, seu del ministeri de Cultura, reflecteix quinze accions de la gran varietat d’activitats permanents que realitza l’orde en 120 països, majoritàriament en aquells que es troben en conflicte bèl·lic o pateixen crisis humanitàries. De fet, s’ha escollit especialment Andorra per exposar les obres, ja que “l’ajuda humanitària, s’esdevingui dins o fora d’un país, és un deure important i ens fa l’efecte que el Govern és sensible a la solidaritat internacional i nacional”, va explicar ahir el gran comanador, Frey Emmanuel Rousseau. “Va sorgir l’oportunitat d’acollir una mostra que ensenyi als ciutadans la missió de l’orde”, va destacar la ministra Bonell.