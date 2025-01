Minoves considera essencial la residència i en demana la gestió

La residència d’estudiants és “essencial” per a la Universitat d’Andorra, que també vol fer-se càrrec de la gestió de les instal·lacions. Ho va dir ahir el rector de l’entitat, Juli Minoves, en una entrevista al Parlem-ne, de Diari TV. “L’opció més natural és que sigui la universitat la que pugui disposar de la residència, és a dir, no la veig com una opció pública, sinó que sigui un lloc realment que formi part del conjunt de l’UdA”, va apuntar Minoves.

El rector va demanar poder gestionar la residència, però això no implica un ús exclusiu. “Evidentment, depèn del lloc on es faci, si s’aprofita un antic hotel com ja s’ha explorat potser no necessitarem totes les habitacions”, va remarcar Minoves, que, això sí, va advocar perquè hi hagi “certa modalitat que, a mesura que anem creixent, la universitat mateixa pugui administrar i disposar d’aquestes places per als seus estudiants”.

“No veig la residència com una opció pública, sinó que formi part del conjunt de l’UdA”

Juli Minoves, Rector de l’UdA





Ara com ara no hi ha cap projecte concret sobre la taula, però Minoves va assegurar que ha notat “bona predisposició” per part del comú de Sant Julià i del Govern per tirar endavant el projecte. “Els actors implicats ja hi estem treballant i farem algunes reunions també a final d’aquest mes per parlar de la qüestió perquè penso que tots entenen la necessitat [de tenir la residència]”, va afirmar.

“Farem reunions amb Govern i el comú perquè penso que tots entenem la necessitat”

Juli Minoves, Rector de l'UdA

​

Un dels llocs preferits per Minoves per fer l’allotjament estudiantil és l’hotel Pol, que és de titularitat pública i seria “un emplaçament de primera opció”, va opinar el rector. La ubicació de l’hotel, prop de la plaça de la Germandat i prop de la resta d’equipaments de la universitat, també ajudaria a crear un millor ambient per als estudiants. “A nivell d’una universitat, la comunitat es crea gràcies a la gent que viu allà i amb la residència tenim una gran oportunitat per fer-ho”, va dir Minoves, que també va recordar l’ampliació de l’UdA a l’antiga Fàbrica de Tabacs Reig, que estarà llesta durant l’any escolar 2026-2027. Les noves instal·lacions, ubicades al voltant de la plaça de la Germandat, faran que aquesta esdevingui un “campus urbà” on els estudiants podran fer vida, va assegurar.

Juli Minoves en l'entrevista.Fernando Galindo

La residència també resoldria un altre dels problemes als quals s’enfronta la universitat: la manca d’estudiants estrangers. La situació actual de l’habitatge fa que sigui difícil per als estudiants internacionals l’arribada al país, però la residència seria una bona opció per atraure més talent exterior, va augurar Minoves.

Minoves no està sol en la petició. La necessitat d’un equipament així va quedar palesa en un estudi preliminar que va demanar el rector quan va entrar al càrrec i que va demostrar “clarament” que la residència és imprescindible. Aquest primer estudi s’està complementant també amb una enquesta entre els estudiants per saber quants estarien disposats a viure en un lloc comú.