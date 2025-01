L’import pagat per multes a Catalunya puja a 127.265 euros

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les multes imposades pels mossos a conductors d’Andorra per infraccions de trànsit van augmentar l’any passat un 30%. Van sumar, en total, 1.730 expedients i novament la immensa majoria per superar la velocitat permesa (1.337). El balanç de la recaptació obtinguda, segons les dades facilitades pel Servei Català de Trànsit, apunta que es van recaptar 127.265 euros –75.105 de les multes per excés de velocitat–, mentre que 50.860 euros més van quedar pendents. La falta d’intercanvi de dades entre administracions implica que la multa pugui quedar als llimbs si no es controla el conductor en territori català. Les dades indiquen que l’import que ha quedat pendent és una mica inferior al de l’any 2023, quan van ser 51.024. Els recaptats fruit de les 1.326 sancions van ser 107.526.