L’hospital ha detectat 247 càncers de mama, còlon i pròstata

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) va detectar, durant el 2024, 247 casos de càncer mama, pròstata i colorectal, que són els més comuns entre els pacients oncològics del Principat. De manera detallada, 74 pacients van ser diagnosticats de càncer de mama, 89 de càncer de pròstata i 84 de càncer de còlon i de recte. Les dades les va facilitar ahir la direcció del SAAS durant la roda de premsa en què es va anunciar l’activació, des d’avui, de la unitat de patologia mamària i el projecte de millora de la unitat d’oncologia, que, en la futura nova etapa, quedarà ubicat de manera pràcticament íntegra a la planta -3 de l’hospital. Tal com va informar la ministra de Salut, Helena Mas, la nova àrea assistencial oncològica podrà ser una realitat quan el servei de salut mental del SAAS hagi estat traslladat a l’edifici Ròdol (al costat del centre sanitari). L’alliberament d’aquest espai permetrà encabir la unitat d’oncologia projectada i millorada (s’integraran en un únic nivell les consultes externes d’oncologia mèdica i radioteràpia, les d’infermeria oncològica i cures i les de psicooncologia i treball social, a banda del nou hospital de dia d’oncologia). Salut no va voler marcar cap data fixa de l’inici de l’activitat de la nova unitat d’oncologia per prudència, ja que no pot garantir quan finalitzaran les obres de trasllat al Ròdol.