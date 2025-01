El Govern renova la col·laboració en matèria agrícola amb l’Arieja

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern i la Cambra d’Agricultura de l’Arieja han signat un nou conveni de col·laboració per renovar el lligam que mantenen des del 2021. El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, i el president de l’entitat francesa, Philippe Lacube, van rubricar el document, vigent per al període 2025-2026, que preveu “un seguit d’accions de suport tècnic i institucional”, segons va expresar el Govern en un comunicat. En concret, l’Arieja donarà suport a la creació i implementació d’un quadre d’indicadors de productivitat de les explotacions ramaderes d’Andorra i també està previst que acompanyi en el desenvolupament reglamentari que ha de facilitar la creació i implementació d’edificacions destinades a usos agropecuaris al país. D’altres projectes compartits seran un estudi comparatiu dels ajuts públics que s’atorguen en ambdós territoris, “accions conjuntes per promoure els productes locals en esdeveniments diversos organitzats a França i Andorra”, la participació d’agricultors i ramaders andorrans en programes de formació de l’entitat francesa o estudiar un sistema d’ús compartit d’equipaments agrícoles pesats.