Govern redueix els tràmits de l'impost sobre la inversió estrangera immobiliària

El Govern ha anunciat una modificació del Reglament de l'impost sobre la inversió estrangera per simplificar tràmits en la declaració de l'impost i reduir els tràmits administratius. L'executiu destaca que el canvi permet agilitzar el procés per fer la inversió.

La modificació elimina un dels tràmits que s'havia de presentar a Tributs. Es tracta de l'autoliquidació que no s'haurà de tornar a presentar en els casos que l'import del pagament a compte previ de l'impost correspongui amb l'import final que s'hagués hagut de liquidar abans de formalitzar la inversió davant de notari. L'exempció es permet quan es concreti la inversió en un termini de sis mesos després de ser autoritzada favorablement pel ministeri.

L'executiu exposa que fins ara l'obligat tributari que sol·licita fer una inversió estrangera immobiliària al ministeri d'Economia ha d’efectuar el pagament a compte de l’impost, al departament de Tributs i Fronteres, prèviament al lliurament de la resolució favorable de la seva inversió. Un cop abonat, si compleix tots els requisits, s’emet l’autorització favorable i, llavors, davant de notari, l’obligat tributari ha d’escripturar la compra, però, per tal de fer-ho, abans ha d’efectuar l’autoliquidació de l’impost corresponent a Tributs, que ara no serà necessària en tots els casos.

El Govern destaca que l'impost sobre la inversió estrangera immobiliària es va crear l'any passat per "contribuir, amb aquesta nova font d’ingressos per a l’Estat, en benefici de les polítiques públiques com el foment de l’habitatge de lloguer a preu assequible i la diversificació econòmica".