Els aturats eren a final d’any 241, un 17,5% menys que el 2023

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El nombre d’aturats va baixar a 241 persones a final de l’any passat, la xifra més baixa de tot el període i un 17,5% per sota dels 292 aturats amb què va acabar l’any 2023, segons el recull de dades publicat per Estadística. Al seu torn, la xifra de demandants en millora de feina inscrits al servei d’Ocupació era de 192, per sota dels 228 del novembre, i un 22% menys respecte a les 246 peticions del desembre de l’any anterior. El nombre total de llocs de treballs oferts va disminuir a 1.859; al novembre van ser 1.876 feines i un any abans n’hi havia 2.750. Finalment, 14 persones rebien la prestació econòmica per desocupació involuntària. El desembre del 2023 eren 18.