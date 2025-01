Andorra Endavant vol controlar l'"amiguisme" en el sector públic

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra Endavant (AE) vol controlar l'"amiguisme" en el sector públic, del qual assegura que "està molt present". La formació política ha presentat una pregunta formal al Govern per controlar les contractacions d'assessorament extern realitzades durant els darrers deu anys. D'aquesta manera, afirma el comunicat, es pretén "assegurar que la despesa pública es realitzi de manera justa, eficient i d'acord amb l'interès general".

"No podem permetre que recursos que haurien de servir al benestar del país es malbaratin o es destinin a interessos particulars", ha dit la consellera general d'AE, Noemí Amador Pérez. Amb les preguntes realitzades, recull la nota de premsa, es podran analitzar les dades per "avaluar si les prioritats del Govern han estat adequades". El grup parlamentari, a més, denuncia que l'amiguisme i la falta de transparència són "obstacles greus per al progrés d'Andorra". Per això, destaca la necessitat d'implementar mecanismes de control més estrictes. "La lluita contra l’amiguisme no és negociable. Andorra necessita unes institucions fortes, transparents i al servei de tots els ciutadans. Amb aquesta acció, ens reafirmem en el nostre objectiu de garantir que cada euro públic s’utilitza amb responsabilitat i equitat", ha conclòs Noemí Amador.