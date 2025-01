Tres turistes detinguts per possessió d'èxtasi i haixix

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Tres turistes van ser detinguts durant la tarda de divendres per possessió de drogues. Els tres arrestats, de 20, 21 i 22 anys, es disposaven a entrar al Principat per la frontera del riu Runer quan la policia els va controlar. Un cop es va escorcollar el vehicle, els agents van trobar quatre pastilles d'èxtasi i cinc grams d'haixix.

Una altra turista, de 49 anys, va ser controlada diumenge a la matinada, a la capital, per conduir sota els efectes de l'alcohol amb una taxa d'1,31 g/l. El mateix dia a la tarda, la policia va detenir un home de 30 anys, a la Massana, per conduir amb el permís suspès, per la qual cosa està acusat d'un presumpte delicte contra l'Administració de Justícia.