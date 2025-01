El SAAS va detectar 74 càncers de mama l'any passat

El ministeri de Salut ha presentat aquest matí el nou projecte del Servei d’Oncologia i de la Unitat de Patologia Mamària. El dirigirà el doctor Martín Espinosa, cirurgià i ginecòleg especialista en patologies mamàries. El cost de la nova unitat serà de 75.000 euros anuals, independentment dels pacients atesos. Espinosa forma part de l’equip de professionals de l’Hospital Vall d’Hebron. El doctor ha explicat que ha demanat una excedència per poder atendre les responsabilitats que contreu ara a Andorra. Espinosa –ha ampliat– atendrà i operarà els pacients els dilluns. Salut no ha volgut marcar una data fixa d’inici de l’activitat del nou servei i la nova unitat per prudència, ja que encara s’ha de finalitzar el trasllat de les consultes externes de salut mental de les instal·lacions de l’hospital a l’edifici Ròdol. El SAAS calcula que l’equip de la nova unitat cobrirà un 70% dels casos de càncer de mamà hospitalaris diagnosticats (el tractament de la resta de casos, per complexitat, haurà de ser derivat). L’any passat, l’hospital va detectar 74 càncers de mama, una dada que no equival a la poblacional, ja que alguns pacients són diagnosticats fora del país.