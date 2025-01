La reforma de la plaça del Poble comença avui i durarà set mesos

Publicat per Víctor González Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les obres de remodelació de les places del Poble i Vinyes d’Andorra la Vella comencen avui i s’allargaran durant set mesos. Per tant, podria inaugurar-se per la festa major. La reforma, que el comú de la capital ha batejat amb el concepte Una plaça amb ànima, té l’objectiu de recuperar i revitalitzar l’espai “omplint-lo d’ànima i activitats durant els 365 dies de l’any”, segons va assenyalar la corporació en un comunicat. La plaça disposarà de zones verdes i de descans, espais d’ombra per refugiar-se del sol a l’estiu, jocs infantils i juvenils, indrets per gaudir de les celebracions populars i equipaments sostenibles. Tot plegat, amb “un disseny que embellirà el centre de la parròquia”. A més, també s’impermeabilitzarà el paviment per evitar filtracions.