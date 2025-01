La patronal no veu urgència a regular el teletreball

Publicat per Daniel Muñoz Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern acaba de regular el teletreball a l’administració general i els funcionaris podran fer la jornada laboral a distància dos dies per setmana. Al sector privat, la patronal veu complicat implementar-ho de manera generalitzada pel tipus de teixit empresarial. “Andorra es dedica principalment al sector serveis, que és una activitat que no es pot fer de manera telemàtica”, explica el director de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Iago Andreu. Però admet que “sí que és cert que en feines que resulten més administratives hem detectat un cert increment de la demanda” i que és una tendència que s’identifica, sobretot, en el personal més jove i des de fa cinc anys. Entre el 2020 i el 2021 es va tractar d’implementar des de la CEA una regularització en casos de força major, com ho va ser la pandèmia de la covid-19, que va obligar a posar-lo en marxa a correcuita per no aturar l’activitat. No descarta tampoc que de cara al futur “pogués ser interessant regular” aquesta modalitat, però ara per ara no es considera una prioritat.