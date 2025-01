El nombre d'aturats va baixar a 241 inscrits a final d'any

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El nombre d'aturats s'ha reduït a final del 2024. El Servei d'Ocupació (SOA) tenia 241 inscrits en recerca de feina en tancar l'exercici, el que representa una baixada del 12,7% respecte a les 276 persones registrades al novembre i d'un 17,5% en comparació amb els 292 aturats del desembre del 2023, segons publica Estadística aquest matí. La xifra de demandants en millora de feina era de 192, per sota dels 228 del novembre, i un 22% menys respecte les 246 peticions del desembre de l'any anterior.

El nombre total de llocs de treballs oferts a finals del desembre arribava a 1.859, al novembre van ser 1.876 feines, i un any abans hi havia 2.750, el que suposa un descens del 32,4%. Ocupació tenia a més 88 demandants de serveis en acabar el 2024. Estadística detalla que hi havia un demandant en situació de baixa mèdica superior a sis mesos i 87 demandants de serveis en situació d'ocupació.El total representa un increment de l'11,5% dels demandants de serveis en situació d'ocupació.

El recull assenyala que 14 persones rebien la prestació econòmica per desocupació involuntària del Govern. Una xifra igual a la dels beneficiaris del novembre i inferior als 18 del desembre del 2023.

Estadística exposa que durant el darrer mes d'aquest any s'han fet 19 contractacions mitjançant el SOA i una mitjançant els programes de treball temporal. I 73 registrats han trobat feina pels seus propis mitjans.