El metre quadrat de lloguer tanca l’any a un preu de 24,8 euros

El mercat del lloguer a Andorra es troba en una situació crítica, segons l’informe elaborat per RID Analytics corresponent al desembre de 2024. El document revela que el preu mitjà del lloguer ha arribat als 24,8 euros per metre quadrat al mes, xifra que suposa un augment del 19% respecte al mateix període de l’any anterior. Aquesta escalada contínua dels preus està generant dificultats creixents per accedir a un habitatge, especialment per als residents que busquen opcions assequibles en un mercat cada vegada més competitiu i restringit. Cal aclarir que es tracta de contractes nous, en cap cas de lloguers que estan afectats per les mesures del Govern que només permeten aplicar un augment que preveu el contracte, que habitualment correspon a l’IPC.

El nombre total d’habitatges disponibles per al lloguer al desembre va ser de 178, xifra que representa una caiguda de l’1,1% respecte al mes anterior. Si es compara amb els mesos d’estiu, la disminució és encara més pronunciada, amb una contracció del 29% en l’oferta d’habitatges. Aquesta davallada es concentra principalment a les parròquies amb més densitat de població i serveis, com Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, les quals són també les zones amb més demanda. Andorra la Vella va tancar el mes amb 42 habitatges disponibles, mentre que Escaldes-Engordany va liderar l’oferta amb 51 unitats. En canvi, Sant Julià de Lòria i Ordino es van situar al final de la llista amb només 9 i 15 habitatges, respectivament.

Les xifres del mercat del lloguer reflecteixen també una variació important en els preus segons la tipologia d’habitatge. Els pisos d’una habitació van assolir un preu mitjà de 26 euros per metre quadrat, mentre que els de dues i tres habitacions es van mantenir en una mitjana de 25 euros. En el cas dels habitatges de quatre o més habitacions, la mitjana va ser lleugerament inferior i es va situar en 24 euros per metre quadrat. Escaldes-Engordany destaca com la parròquia amb els preus més elevats, amb una mitjana de 27 euros per metre quadrat, seguida de Canillo i Encamp, on els imports es van situar en 28 i 25 euros, respectivament. En l’extrem oposat, la Massana i Sant Julià de Lòria van presentar les tarifes més baixes, amb preus mitjans de 19 i 21 euros per metre quadrat.

La renda mensual que han d’assumir els llogaters també reflecteix la pressió del mercat. A Andorra la Vella, el lloguer d’un pis de dues habitacions s’ha situat en una mitjana de 2.691 euros mensuals, mentre que a Escaldes-Engordany un habitatge de tres habitacions arriba a superar els 3.800 euros. Aquestes quantitats evidencien les diferències significatives entre parròquies. Per exemple, a Encamp o Ordino, el cost mitjà d’un lloguer oscil·la entre els 1.100 i els 2.200 euros mensuals, xifres que, tot i ser més assequibles, encara són elevades en comparació amb els ingressos mitjans de moltes famílies.

Les dinàmiques del mercat també mostren una evolució preocupant. Al llarg de l’últim semestre, el preu mitjà del lloguer ha crescut constantment i ha passat dels 21,8 euros per metre quadrat al juliol fins als 24,8 euros al desembre. Aquest increment del 13,8% en només sis mesos indica una acceleració significativa dels preus, que es veu amplificada per l’escassetat d’habitatges disponibles. La manca de noves promocions de lloguer i la concentració de l’oferta en parròquies específiques estan exacerbant la desigualtat d’accés a l’habitatge.

SUPERFÍCIE

Una altra dada destacable és la diferència en les condicions d’accés al mercat entre parròquies. Mentre que Andorra la Vella i Escaldes-Engordany ofereixen un volum més gran d’habitatges, la competència per aquests és molt més intensa, cosa que explica els preus més elevats. A més, la qualitat i mida dels habitatges també varia considerablement. Per exemple, a Andorra la Vella, un habitatge mitjà té una superfície de 111 metres quadrats, mentre que a Escaldes-Engordany la mitjana augmenta fins als 140 metres quadrats. En canvi, a parròquies com Encamp o la Massana, la superfície mitjana dels habitatges disponibles és inferior, al voltant dels 59 i 113 metres quadrats, respectivament.

Les perspectives per al 2025 apunten a una continuació de la dinàmica actual, amb preus que podrien seguir augmentant davant la manca d’inversió en noves construccions orientades al lloguer i una demanda que no mostra signes de decaure. Aquest escenari genera incerteses importants per a qui busqui pis, que pot veure’s obligat a buscar opcions fora de les zones amb més serveis o fins i tot abandonar el país davant la impossibilitat de sostenir els costos.