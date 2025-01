Govern i la Chambre d'Agriculture de l'Ariège impulsaran el sector ramader andorrà

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Medi Ambient ha signat un nou conveni amb la Chambre d'Agriculture de l'Ariège "amb la voluntat de reforçar els lligams existents entre ambdues institucions". El ministre Guillem Casal ha formalitzat l'acord amb el president de la Chambre d'Agriculture de l'Ariège, Philippe Lacube, que ha de permetre continuar impulsant el sector ramader andorrà. La signatura de la nova entesa dona continuïtat al conveni establert des del 2021, i que s'estendrà fins al 2026.

Segons informa el Govern, a través d'un comunicat, aquesta col·laboració contempla el suport de l'entitat francesa per la creació i implementació d'un quadre d'indicadors de productivitat de les explotacions ramaderes d'Andorra, així com suport tècnic pel desenvolupament d'un marc reglamentari per la creació d'instal·lacions destinades a usos agropecuaris. Una altra acció que es contempla es la realització d'un estudi comparatiu dels sistemes d'ajudes públiques per donar suport al sector ramader, comparant-los amb França.