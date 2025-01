Encamp acull una exposició fotogràfica sobre el Sobirà Orde de Malta

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dilluns s'ha inaugurat una exposició fotogràfica sobre el Sobirà Orde de Malta en un acte celebrat a la seu del Ministeri de Cultura a Encamp, i que ha comptat amb la participació de la ministra de Cultura, Mònica Bonell; la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor; i el gran comanador de l'Orde de Malta, fra Emmanuel Rousseau. La mostra està formada per 15 plafons fotogràfics que il·lustren algunes de les activitats humanitàries i assistencials als països on el Sobirà Orde de Malta està present.

"Com podem veure avui en aquesta exposició, treballem incansablement per millorar el nostre món. Creiem en un sistema internacional basat en el respecte del dret internacional i en el paper central de la cooperació multilateral i de les Nacions Unides", ha explicat Rousseau. Durant el matí, Tor, Bonell i Rousseau han mantingut una reunió per "tractar les possibilitats de col·laboració".