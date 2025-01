Els metges confien en la consolidació de la derivació inversa

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les permanències mèdiques que els facultatius d’atenció primària cobreixen en dies festius i caps de setmana s’han ampliat enguany a totes les vacances nadalenques, una cobertura que va començar el dia de Nadal i va acabar el dia de Reis i que el Col·legi valora amb satisfacció. Va ser, però, una ampliació puntual motivada perquè, tal com explica el president del col·lectiu mèdic, Albert Dorca, els dies festius coincidien entre setmana i podia provocar que les consultes sumessin més dies tancades. Per tant, per donar alternativa als usuaris, es va optar per aquesta ampliació de dies fora dels pròpiament festius. Una qüestió puntual, perquè ja fa dies que va quedar aparcada la possibilitat d’implantar aquestes guàrdies entre setmana i l’aposta és la derivació inversa per intentar que vagin cada cop més a la baixa els usuaris que acudeixen a les urgències hospitalàries amb una patologia lleu. Malgrat que les xifres de pacients que accepten aquesta derivació són modestes (un 7%, segons la darrera facilitada pel SAAS), Dorca defensa que cal un rodatge i temps, com ha succeït amb les mateixes permanències mèdiques. “El primer any que es van posar en marxa no teníem les xifres de pacients que tenim ara”, apunta. I, de fet, admet que aquest Nadal han arribat pacients a la consulta “que no coneixien aquest servei, malgrat que cada cop és més conegut”. Les xifres d’afluència han rondat entre els 35 i 40 pacients de mitjana i la patologia predominant, les infeccions respiratòries agudes. El nombre d’atesos per aquest servei que implica ministeri, SAAS i Col·legi de Metges ha anat a l’alça, però també està molt marcat per “l’estacionalitat”, precisa Dorca.