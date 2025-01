Els clients valoren amb un 7,9 el servei d'Andorra Telecom

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Una nota d'un 7,9 de mitjana donen els clients als serveis d'Andorra Telecom, segons l'enquesta que ha fet la companyia. Un conjunt de respostes a 2.123 trucades que indiquen a més que un 23% dels usuaris consideren que "els preus dels serveis són elevats" i que aquest aspecte s'ha de millorar, segons informa la tecnològica en un comunicat. El 39% d'aquests clients es refereix a les tarifes de telefonia mòbil i la companyia recalca que "aquesta és una àrea d'atenció prioritzada amb l'objectiu de continuar oferint serveis competitius i ajustats a les necessitats del mercat".

Andorra Telecom explica que la valoració dels clients empresa és d'un 7,92 i la de particulars, d'un 7,86 i destaca que el resultat de l'enquesta de satisfacció reflecteix "una estabilitat significativa, sense variacions importants durant els darrers tres anys". I especifica que els comentaris espontanis dels usuaris assenyalen que es valora la bona qualitat dels serveis i l'atenció rebuda i també les novetats en productes de televisió o les accions lligades al benestar digital. La companyia ressalta que la bona valoració dels clients no seria possible sense la feina feta per l'equip humà d'Andorra Telecom que "també ha experimentat una millora constant en la seva satisfacció interna".