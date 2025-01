Dues multes al desembre per no portar equipaments

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Dos conductors residents han estat sancionats durant el desembre per no complir amb l’obligació de circular amb equipaments. Les multes les van imposar agents de policia i cada una durant els dos episodis de nevades generalitzades que hi va haver durant el mes. El primer va coincidir amb el pont de la Puríssima i el cos d’ordre va apuntar que es va dedicar atenció a les fronteres per verificar a través de controls aleatoris que, atesa l’elevada afluència turística, els vehicles estrangers que accedien al país duien cadenes. Alhora, es van instal·lar els habituals punts de control per garantir que els vehicles anaven equipats i fent girar els que no –el cos d’ordre precisa que la majoria eren estrangers–. Dos autobusos van ser protagonistes de sengles incidents en quedar travessats a la carretera –a Arinsal i Racons–, però els dos estaven preparats per circular amb neu. Aquest primer episodi es va saldar amb una multa i el del dia 23, amb una segona per part de la policia, que recorda que els agents de circulació comunals també tenen potestat sancionable. En qualsevol cas, des del cos d’ordre es puntualitza que en moments de precipitació la prioritat no és la sanció, sinó evitar accidents, descongestionar embussos i retencions i assistir conductors amb problemes per col·locar cadenes.