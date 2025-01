Conveni de col·laboració entre Andorra Recerca i el Col·legi d'Enginyers

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra Recerca Innovació (AR+I) i el Col·legi d'Enginyers han signat un conveni que permetrà "explorar vies de col·laboració tant per al desenvolupament de projectes com per a la realització de formacions en matèries relacionades", segons indica l'entitat. AR+I estudiarà possibilitats de participació del col·legi professional en els projectes de recerca i en la realització de formacions als col·legiats "i una mentoria, a través de projectes, màsters o doctorats, a disposició del talent dels joves enginyers del país", recull el comunicat de premsa. I el col·lectiu informarà els col·legiats de les activitats, projectes, esdeveniments d'interès i ofertes de treball compartides per AR+I, i a més proposarà línies de recerca i innovació "d'interès per al país des de la seva àrea de coneixement".

L'acord, d'una durada de dos anys i renovable cada any, ha estat signat per la ministra Conxita Marsol com a presidenta del patronat d'AR+I i pel president del Col·legi d'Enginyers, Vicenç Jorge. Marsol ha manifestat que el conveni té com objectiu "enfortir una entesa que beneficiarà les dues parts i que tindrà un impacte positiu en la societat".