Catalunya recapta 127.265 euros en multes de trànsit a vehicles andorrans

Les sancions imposades a vehicles andorrans en carreteres catalanes van sumar l'any passat un total de 1.730 expedients, uns quatre-cents més que l'any 2023. L'excés de velocitat és la infracció que provoca un major nombre de multes, concretament 1.337 al 2024, quan l'any passat van ser un miler aproximadament. L'obertura d'un expedient no implica que la multa es pugui cobrar per la falta d'intercanvi de dades dels vehicles entre administracions. No obstant, les dades facilitades pel servei català de trànsit indiquen que l'import pagat és superior al pendent: l'any passat es van recaptar 127.265 euros i van quedar 50.860 pendents.