Andorra Endavant demana per l'actualització dels mapes de riscos

Andorra Endavant ha entrat una sèrie de preguntes al Govern per exigir "explicacions clares i transparents" sobre l'estat actual dels mapes de riscos del Principat i les adequacions a les exigències legals vigents. El grup parlamentari considera "inadmissible" que els mapes vigents datin d'entre el 2014 i el 2015 quan la llei estableix que en un termini màxim de tres anys s'han de elaborar i aprovar el Pla Territorial de Protecció Civil i el Mapa de Riscos, i "només resten cinc mesos per complir aquest mandat legal".

La formació afirma que "després de més de deu anys sense actualització, encara no s'han impulsat accions concretes per adaptar aquests instruments essencials a les noves realitats climàtiques, urbanístiques i de protecció civil". El conseller general d'AE, Marc Monteagudo, ha declarat que no es pot permetre que "la seguretat de les persones i les infraestructures quedi compromesa per la inacció o la manca de previsió del Govern".