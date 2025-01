El vent arriba als 179 quilòmetres per hora a les Fonts d'Arinsal

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'episodi de vent i neu que ha afectat el Principat aquest cap de setmana ha deixat ràfegues de fins a 179 quilòmetres per hora a les Fonts d'Arinsal, a 2.681 metres sobre el nivell del mar, o de 72 quilòmetres a la Borda Vidal, als 864 metres. També destaquen els valors registrats a la Tossa d'Espiolets, on s'han superat els 127 quilòmetres per hora, i al Roc de Sant Pere, on la ratxes de vent s'ha apropat als 77 quilòmetres, segons ha comunicat el servei meteorològic. Les ventades es van fer notar, sobretot, al llarg del dia d'ahir i durant aquesta nit. L'avís groc activat pel servei meteorològic ahir, ha finalitzat a les tres de la tarda.

Respecte a la neu acumulada, aquesta no ha estat tan abundant com marcaven les prediccions, amb registres que no han superat els 14 centímetres de neu nova a Sorteny, els 4 a Coll Pa, o els 2 centímetres a les Fonts d'Arinsal i a Grau Roig, segons ha informat el servei meteorològic.