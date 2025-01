“La solidaritat és fonamental per mantenir la societat unida”

Rousseau ocupa el càrrec de Gran Comanador a la cúpula del Sobirà Orde de Malta. Ajuda el Gran Mestre de l’orde –la màxima figura, representada avui per Frey John T. Dunlap– a la divulgació de la missió de l’organització i a la protecció de la fe catòlica. Entre les seves responsabilitats, cal destacar la cura de la capella del Palau Magistral de l’orde i la planificació de les peregrinacions que duen a terme. També exerceix de lloctinent en cas de mort del Gran Mestre. Ara visita Andorra.

Quina és la missió del Sobirà Orde de Malta?

L’Orde de Malta és un orde religiós de l’Església catòlica que té per objectiu servir els pobres i els malalts i defensar la fe catòlica des de fa més de nou-cents cinquanta anys. No s’ha d’entendre, però, la defensa de la fe catòlica com una croada. Cal entendre l’Orde de Malta com un orde de membres fidels als ensenyaments de l’Església catòlica.

Com funciona l’orde quant a organització interna?

L’orde té un govern central a Roma format pel Gran Mestre i quatre ministres. El Gran Comanador, que soc jo; el Gran Canceller, que s’ocupa dels assumptes administratius interns i de la diplomàcia; el Gran Hospitalari, que es fa càrrec del servei als pobres i malalts; i el Gran Gestor del Tresor Comú, que és una sort de ministre de Finances.

Quin tipus de professionals formen l’equip humà?

A banda del govern central de Roma, l’orde té una organització descentralitzada, ja que té diverses associacions nacionals. Quant a empleats, disposem, principalment, de treballadors sanitaris: metges, infermers, perfils especialitzats a atendre urgències... I també comptem amb molts voluntaris.

La missió de l’orde és essencialment mèdica?

No ben bé. Una part de la missió sí que és mèdica, d’atenció a la salut dels més desfavorits, però també ens guia una tasca clara d’acolliment. L’orde es fonamenta en l’objectiu de l’hospitalitat. Ens ocupem de la gent que viu al carrer, dels immigrants desplaçats...

Quin és el motiu de la seva visita a Andorra?

El propòsit de la meva visita és poder establir relacions oficials amb el govern d’Andorra, però, de moment, passem per un estadi molt inicial. La visita ha de servir per tenir un primer contacte amb les autoritats i conèixer la realitat del país. També, és clar, vull aprofitar per divulgar la nostra missió.

Quina relació de col·laboració estableix l’orde amb els governs?

Tenim relacions diplomàtiques amb 114 governs –a Europa, Àsia, Sud-amèrica, Àfrica...– i 26 institucions internacionals com, per exemple, l’ONU, la FAO, la Unió Europea...

En quins països té més implantació l’orde?

A Alemanya i Àustria, l’orde té una rellevància especial pel que fa a les accions de seguretat civil i primers auxilis. A França també té una implantació notable. I a Itàlia, és clar. No vull oblidar tampoc la missió que desenvolupem a l’Àfrica subsahariana.

Quines han estat les últimes accions?

Destacaria, per exemple, la feina que l’orde ha fet recentment a Espanya, a la zona de València, després de les terribles riuades. També estem presents a Ucraïna, a Gaza, al Líban... Treballem en moltes zones afectades per la guerra.

L’Orde de Malta és apolític?

Sí, l’orde és de signe totalment neutre. Tenim cura de totes les persones, sigui quina sigui la seva creença, els seus orígens, la seva cultura... L’orde no diferencia les persones per ideologia política.

Creu que la solidaritat és un valor que està perdent terreny al segle XXI?

La solidaritat és un valor fonamental per mantenir unida la societat i cal que sigui reforçat. Potser sí que ha perdut una mica de terreny, però el contrari a la solidaritat és l’egoisme i cal combatre’l.